К 175-летию Абая открылась выставка школьных работ в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее открылась выставка школьных работ к 175-летию Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре рассказали, что в честь юбилея мыслителя в государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Борили» сегодня открылась выставка работ, инициаторами которой стали учащиеся средней школы №16 имени Толеубая Аманова.

«Наш музей тесно сотрудничает с городскими школами. Каждый месяц у нас проходит выставка работ школьников Семея. На выставке представлены работы учащихся школы №16. Особенность этой выставки в том, что ребята представили в своих работах свое видение творчества Абая. Они изготовили поделки, повествующие о жизни поэта. Его стихотворения также нашли отражение в их работах. Нам очень отрадно, что подрастающее поколение увлекается творчеством Абая и находит в его произведениях что-то свое», – рассказала научный сотрудник музея Булбулназ Уахметова.

В экспозиции представлены картины, отражающие жизнь и творчество Абая, более шестидесяти поделок из риса, войлока и краски, а также много экспонатов, выполненных в различных видах техники. К выставке ребята готовились больше года. На создание одной поделки в среднем у ребят уходит от 10 дней до полугода в зависимости от сложности и размеров экспоната. Изюминкой выставки стал макет мемориального комплекса «Абай - Шакарим» в Жидебае, выполненный руками школьников третьего класса. На создание его ушло 10 дней. Это один из самых сложных в исполнении экспонатов, а потому помощь в его создании ребятам оказали родители и учителя.

«В выставках наши ребята участвуют регулярно и тщательно готовятся к каждой из них. Сегодня ребята представили свои работы на тему жизни и творчество великого Абая. Поделки готовили дети всех возрастов, от учащихся начальных классов и до старшеклассников. Здесь представлены их труды. На создание экспоната уходит немало времени. Бывает даже около полугода. Усилиями наших школьников, их родителей и учителей, был создан вот этот макет мемориального комплекса в Жидебае «Абай - Шакарим». Он выполнен в различных техниках, с использованием коматекса. Для ребят это большой опыт, им было очень интересно принять участие в создании макета», – пояснил преподаватель технологии школы №16 Иманбек Хамзин.

Открытие выставки прошло в формате мини-концерта, где школьники исполнили стихи и песни великого земляка и представили вниманию посетителей свои работы. Настоящим событием открытие выставки стало и для родителей юных мастеров. Выставка в музее Абая продлится в течение двух недель.

Фото:инфоцентр города Семея