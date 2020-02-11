-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
К 175-летию Абая открылась книжная выставка для незрячих Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих граждан прошла презентация книжной выставки «Ұлы Абайға адалдық» в формате аудиогид, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На выставке были представлены разные виды литературы, не только труды самого Абая, но и книги, которые писались о нём, старые и новые газеты и журналы со статьями о великом мыслителе, а также переводы его произведений.
Во время презентации руководитель городского отдела культуры и развития языков Назерке Аккожина отметила, что основная цель мероприятия - познакомить и рассказать читателям спецбиблиотеки о жизни и творчестве казахского поэта и мыслителя Абая.
«В целях духовного обогащения людей с ограниченными возможностями, поддержки их творческих возможностей был заключен меморандум о сотрудничестве со спецбиблиотекой и городским дворцом ом культуры», - отметила Н. Аккожина.
Цель меморандума - издание литературы на CD-дисках на государственном и русском языках, а также увеличение фонда спецбиблиотеки и повышение интереса у читателей к произведениям.
- Пожар в доме волонтера, воспитывающей 22 детей, произошел в Алматинской области
- Для сохранения мира и согласия нужно участие гражданского общества – Асылбек Кожахметов
- Из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях ВКО
- О законодательных новеллах в сфере борьбы с наркоманией рассказали студентам в СКО
- Чиновники Семея пишут отчеты о своих поездках в общественном транспорте
- 175-летие Абая: айтыс среди студентов пройдет в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана