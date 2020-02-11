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К 175-летию Абая открылась книжная выставка для незрячих Семея

11 Февраля 2020 13:47
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К 175-летию Абая открылась книжная выставка для незрячих Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих граждан прошла презентация книжной выставки «Ұлы Абайға адалдық» в формате аудиогид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На выставке были представлены разные виды литературы, не только труды самого Абая, но и книги, которые писались о нём, старые и новые газеты и журналы со статьями о великом мыслителе, а также переводы его произведений.

Во время презентации руководитель городского отдела культуры и развития языков Назерке Аккожина отметила, что основная цель мероприятия - познакомить и рассказать читателям спецбиблиотеки о жизни и творчестве казахского поэта и мыслителя Абая.


«В целях духовного обогащения людей с ограниченными возможностями, поддержки их творческих возможностей был заключен меморандум о сотрудничестве со спецбиблиотекой и городским дворцом ом культуры», - отметила Н. Аккожина.


Цель меморандума - издание литературы на CD-дисках на государственном и русском языках, а также увеличение фонда спецбиблиотеки и повышение интереса у читателей к произведениям.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Общество, Абай,
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Автор:

Орал Ерланулы

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