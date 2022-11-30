К 17 годам приговорили участника январских беспорядков в Кызылординской области

30 Ноября 2022, 11:12

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области рассмотрено уголовное дело об участии в массовых беспорядках, посягательстве на жизнь военнослужащего, а также акте терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

5 января 2022 года подсудимый К., участвуя в массовых беспорядках перед торговым центром «А», применив насилие в отношении военнослужащего, захватил военный автотранспорт марки «КамАз». Сев за руль грузового авто, он развернул транспорт на линию отступающих военнослужащих, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него. В результате грузовой автотранспорт переехал военнослужащего М., который от полученных травм скончался на месте.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, приобщенными к материалам уголовного дела, а также заключением судебно-медицинской экспертизы.

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Представитель потерпевшего просил суд назначить пожизненное лишение свободы.

Адвокаты подсудимого просили его оправдать.

«Содеянное относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершениекоторого предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненноголишения свободы. С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, смягчяющих и отягчающих обстоятельств, окончательно К. назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. По эпизоду акта терроризма подсудимый был оправдан», - говорится в сообщении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.