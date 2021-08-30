К 155-летию лидера движения «Алаш»: имя Алихана Бокейхана присвоили университету в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее в преддверии в преддверии Дня Конституции и 30-летия Независимости Республики прошел ряд мероприятий в рамках концепции «Возвращение Алихана в Семей», приуроченные к 155-летию видного общественного и политического деятеля, лидера движения «Алаш» Алихана Нурмухамедулы Бокейхана. Основным мероприятием стало объявление о переименовании Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета в Alikhan Bokeikhan University. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе вуза, объявление было сделано в ходе конференции, приуроченной к 155-летию со дня рождения Алихана Бокейхана и 30-летию Независимости Казахстана «Алихан Бокейхан в контексте отечественной науки: новые междисциплинарные исследования и изыскания». Ректор университета, профессор Шырын Курманбаева подчеркнула, что это дань уважения к истории страны и города, к исторической деятельности Алихана Бокейхана, который всегда во главу угла ставил национальные интересы страны.

Учредители университета приняли решение о переименовании вуза в честь видного общественного и политического деятеля, лидера движения Алаш поддержав инициативу профессорско-преподавательского состава и обучающихся, получившее широкую поддержку со стороны общественности города, а также представителей научной и культурной интеллигенции страны.

Были представлены результаты деятельности Научно-исследовательского центра «Алаштану», презентованы результаты исследований, представляющие историческую и общественную ценность, планы деятельности Научно-исследовательского центра на ближайшую перспективу.

Первыми почетными профессорами Alikhan Bokeikhan University стали академик Национальной академии наук Республики Казахстан, профессор Гарифолла Есим, профессор, ученый литературовед Арап Еспенбетов, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, профессор Мамбет Койгельдиев и профессор, ученый абаевед и алашовед Турсын Журтбай.

В Университете Алихана Бокейхана прошла научно-практическая конференция «Алихан Бокейхан в контексте отечественной науки: новые междисциплинарные исследования и изыскания».

В работе конференции приняли участие ученые – историки, литературоведы, алашеведы.

С научными докладами выступили проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академик, ученый-алашевед Дихан Камзабекулы, директор Научно-исследовательского центра «Алаш» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, алихановед, алашевед Султанхан Аққулулы, профессор университета имени Шакарима г.Семея, ученый-историк Каримов Мухтарбек Карпыкұлы, профессор кафедры тюркологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор филологических наук, алашевед Амантай Шарип, профессор университета имени Шакарима г. Семея, ученый-историк Амантай Исин, директор государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая, литературовед, алашевед Турдыкул Шанбаев.

Также состоялось торжественное открытие бюста Алихана Бокейхана в холле главного корпуса университета.

Автор бюста – известный скульптор, профессор Евразийского Национального университета имени Л. Н. Гумилева, член Союза художников Республики Казахстан Талгат Анарбеков.

Церемонию открытия бюста провели юные гости, названные именем Алихан. Стоит отметить, что согласно статистическим данным имя Алихан является самым популярным именем среди новорождённых мальчиков за последние 10 лет. И то, что бюст открыли юные Алиханы, стало символом продолжения преемственности поколений.

В рамках мероприятий состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память деятелей движения Алаш, установленной на здании учебного корпуса университете по адресу: улица Абая, 94.

Здание учебного корпуса имеет двухвековую историю. В 1894 году здесь открылась мужская гимназия – одно из ведущих учебных заведений ХІХ века в г. Семея. Согласно историческим сведениям в 1897 закончилось строительство современного здания. В гимназии обучались такие деятели как Алимхан Ермеков, Халел Габбасов, брат Жакыпа Акбаева Абдулхамит Акбаев. А также видный общественный деятель начала ХХ века Ыдырыс Мустамбаев. Это подтверждено архивными документами.

С 1998 года здание является учебным корпусом юридического факультета университета Алихана Бокейхана. В честь переименования вуза принято решение об установке мемориальной доски в память о деятелях движения «Алаш», обучавшихся в этом здании в начале ХХ века.

Наряду с научно-практической конференцией, в здании главного корпуса университета работала тематическая выставка архивных документов и книг «Әлихан Бөкейхан және Семей» а также передвижная выставка музея «Алаш арыстары».

Череду мероприятий продолжило возложение цветов к памятнику Алихана Бокейхана в г.Семея участниками научно-практической конференции «Алихан Бокейхан в контексте отечественной науки: новые междисциплинарные исследования и изыскания».

Также гостям и участникам мероприятий был презентован мурал с изображением Алихана Бокейхана, нарисованный на стене многоэтажного дома центре г. Семея по инициативе руководства вуза.

Был организован ряд научных и культурны мероприятий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава вуза – открытые лекции, семинары и мастер-классы.

Все мероприятия проходили со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер социального дистанцирования.