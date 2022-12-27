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К 15 годам лишения свободы приговорены мать и дядя убитого ребенка

27 Декабря 2022, 23:30
К 15 годам лишения свободы приговорены мать и дядя убитого ребенка

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Сарканском районе Жетысуской области вынесли приговор в отношении женщины и ее двоюродного брата за убийство 5-летней девочки. Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что 7 месяцев назад на мусорной свалке было найдено тело 5-летней девочки. Тело девочки по имени Аружан 3 месяца пролежало на мусорной свалке. Труп ребенка, от которого остался лишь скелет, нашли дети, которые играли на улице.

Как выяснилось позже, родная мать и ее двоюродный брат удушили девочку и оставили тело на мусорной свалке. Мать родила девочку, когда ей было всего 14 лет.

Сейчас 20-летняя мать носит под сердцем третьего ребёнка, которого она уже родит за решеткой.

«По факту убийства малолетней девочки был оглашен приговор в отношении матери и дяди ребенка. Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Родная мать и дядя убили маленького ребенка по предварительному сговору и оставили на мусорной свалке. На заседании суда оба признали свою вину», - сказал официальный представитель областного суда Нурсултан Орынбасаров.


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