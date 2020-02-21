К 1150-летию аль-Фараби открылась книжная выставка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Семей открылась книжная выставка «Золотое наследие аль-Фараби», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках празднования 1150-летнего юбилея аль-Фараби в библиотеке областного музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых совместно с библиотекой Государственного университета имени Шакарима была организована книжная выставка. На ней были представлены исследования о великом ученом, статьи из периодических изданий, трактаты аль-Фараби, а также публикации из периодической печати. Представлена также была книга Ануара Алимжанова «Возвращение учителя», ставшая книгой года.

«Читатели с интересом знакомились с творческим наследием философа. Выставку посетили сотрудники музея и библиотеки университета, учащиеся художественной студии. Было установлено сотрудничество с Университетом имени Шакарима, и в память о совместной работе музею имени семьи Невзоровых подарены книги по истории движения «Алаш» и произведение Шакарима «Три прозрения», — пояснили в музее.

В ходе встречи организаторы отметили, что имя аль-Фараби прочно вошло в историю мировой науки и культуры. Его труды оказали большое влияние на европейское Возрождение и стали связующим мостом для сближения философий Запада и Востока. Он оставил после себя богатое научное наследие – около 200 трактатов, которые охватывают самые различные отрасли знаний.

Отметим, 29 января в Казахстане был официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби.

1150-летие великого ученого и философа средневекового Востока аль-Фараби широко отмечается в международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО.

Фото: Музей имени семьи Невзоровых