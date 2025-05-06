К 115-летию героя: новая книга раскрывает неизвестные страницы жизни Бауыржана Момышулы
В преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вышло в свет уникальное издание, посвященное 115-летию со дня рождения легендарного полководца, писателя и национального героя Бауыржана Момышулы, передает агентство Kazinform.
Проект реализован при поддержке Группы KAZ Minerals.
Книга издана на казахском и русском языках и раскрывает малоизвестные страницы биографии Бауыржана Момышулы — от детства в селе Көлбастау до боевого пути на фронтах Второй мировой войны и последующей общественной и литературной деятельности.
Богато иллюстрированное издание включает архивные документы, уникальные фотографии, фрагменты произведений самого Момышулы и воспоминания его современников.
Работа над книгой объединила редакторов и дизайнеров издательского дома Central Asia Production, историков, исследователей и меценатов, поставивших перед собой цель — сохранить и увековечить память о национальном герое для будущих поколений.
Издание стало частью культурно-просветительских инициатив Группы KAZ Minerals, направленных на укрепление исторического самосознания и развитие патриотизма.
— Память о Бауыржане Момышулы — это не только часть истории нашей страны, это источник нравственного ориентира для будущих поколений. Это не просто биография великого человека, но и символический мост между поколениями, напоминание о ценности чести, мужества и служения Родине, — отметил председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов.
Живое повествование, редкие материалы и глубокий исторический контекст делают книгу значимым вкладом в сохранение национальной памяти.
В этом году впервые в Казахстане отметили национальный день книги.