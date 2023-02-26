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К 11 годам заключения приговорили закладчика «синтетики» в ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Февраля 2023, 02:34
К 11 годам заключения приговорили закладчика «синтетики» в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В конце прошлого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся в незаконном хранении и сбыте синтетических наркотиков. Он собирался продать почти килограмм мефедрона и 182 грамма гашиша, что относится к особо крупному размеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Оказалось, что мужчина через Telegram приобрёл наркотики и хранил их в арендованной квартире. При обыске, помимо «синтетики», у него нашли инструменты и средства для их расфасовки, в том числе электронные весы для малых измерений, изоленты, скотч, zip-пакеты.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Однако осуждённый и его адвокат, не согласившись с таким решением, решили обжаловать его в апелляционном суде. Коллегия рассмотрев дело, оставила приговор суда без изменения.


Западно-Казахстанская область   Суды   Борьба с наркотиками  
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