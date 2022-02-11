К 10 млн тенге штрафа приговорил суд чиновника в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления государственных доходов Кызылжарского района Мереке Агажанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы суда, Агажанов, занимая руководящую должность, под предлогом оказания содействия в изменении налоговых показателей, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 1,2 млн тенге.
Подсудимый вину признал. Судебное следствие проведено в сокращенном порядке.
За совершенное Агажановым преступление предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишение свободы. Прокурор просил назначить ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах.
«Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, его чистосердечное раскаяние, наличие у него малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. Приговором суда осужден к штрафу в размере 10-кратном размеру похищенного имущества», - сообщили в пресс-службе.
Сумма штрафа с учетом зачета времени содержания Агажанова под стражей составила 10,2 млн тенге. Права занимать должности на госслужбе его лишили пожизненно.
Полученная Агажановым сумма в 1,2 млн тенге конфискована в доход государства.
Напомним, о задержании теперь уже чиновника стало известно в конце октября прошлого года.
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