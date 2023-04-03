АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 10 годам тюрьмы приговорена бармен алматинского клуба за сбыт наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ее преступная деятельность была пресечена полицейскими в августе прошлого года.

«В результате отработки канала поставки мефедрона в поле зрения сотрудников нашего подразделения попала бармен одного из увеселительных заведений города. Установлено, что она организовала сбыт мефедрона на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба. Подозреваемую задержали с поличным – в момент продажи наркотика.

В ходе обыска бара и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже. Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная. Подруга задержанной пыталась избавиться от наркотиков.

Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и три пакета с наркотическим веществом», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы гражданка В. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 3 и 6 ч. 3 ст. 297 УК Республики Казахстан. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с его отбыванием в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.