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К 10 годам лишения свободы приговорили дуэт закладчиков в Караганде

14 Марта 2023, 14:09
К 10 годам лишения свободы приговорили дуэт закладчиков в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде суд вынес суровый приговор 21-летнему парню и 19-летней девушке. За сбыт наркотических средств каждый из них на 10 лет отправился в места лишения свободы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Преступный умысел криминального дуэта заключался в том, что через один из мессенджеров он занимался реализацией наркотических средства синтетического происхождения путем закладок. Впоследствии факт подтвердился изъятыми у злоумышленников наркотиками. Кроме того, у них обнаружили мобильник, в котором имелись фото и описание мест закладок, а также специфическая переписка в социальных сетях.

Со слов осужденных, они хотели заработать много и сразу. Управление по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области информирует, что действия по закладке наркотических средств квалифицируется как сбыт, за которые предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 25 лет, а в иных случаях вплоть до пожизненного.


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