Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

К 10 годам колонии приговорен за убийство 18-летний житель Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Сентября 2020, 22:36
К 10 годам колонии приговорен за убийство 18-летний житель Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – К 10 годам колонии приговорен за убийство 18-летний житель Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как установил суд, в апреле прошлого года житель поселка Макат, которому было 17 лет, в Атырау из обреза застрелил 32-летнего мужчину. В ходе следствия подозреваемому исполнилось 18 лет. Суд признал его виновным по статье 99 УК РК («Убийство») и статье 287 («Незаконные хранение и ношение оружия») и приговорил к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строго режима», - сообщили в пресс-службе областного суда.


Атырауская область   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски