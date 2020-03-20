К 1 сентября все учреждения образования Семея будут оснащены видеонаблюдением

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городских учреждениях образования проводится работа по укреплению материально-технической базы. В частности, в школах и детских садах Семея идет работа по установке систем видеонаблюдения. Об этом на сессии маслихата, которая, учитывая режим ЧП, впервые прошла в онлайн-режиме, рассказала руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

– Установка видеонаблюдения началась с 2012 года и имеется во всех учреждениях. В этом году получили совместный приказ министерства образования и министерства внутренних дел, где есть конкретные требования к видеонаблюдению. В прошлом году 14 учреждений были оснащены советующим оборудованием. К 1 сентября мы планируем буквально во всех детских садах и школах завершить оборудование видеонаблюдением. На основании письма министра образования также поставлена задача оборудования пропускных систем и введение специализированной охраны, – рассказала Наталия Фесенко.

Вместе с тем, за последние годы проведен капитальный ремонт в 15 учреждениях образования. 60 школьных столовых оснащены необходимым оборудованием, организовано горячее питание. В текущем году планируется переоборудование столовой в селе Букенчи и подготовка к открытию столовой в школе имени А. Ибраева. Учреждениями образования также ведется работа по обеспечению доступности объектов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. На сегодняшний день, согласно докладу руководителя отдела, все объекты образования имеют паспорта доступности. Стационарные пандусы установлены на 30 объектах.

Проводится работа и по открытию и оборудованию в школах новых кабинетов. В течение трех лет за счет спонсорских средств было оборудовано более 200 кабинетов Абайтану, Рухани жангыру и кабинетов добропорядочности. Также во всех школах функционируют кабинеты робототехники. В планах отдела продолжить работу по приобретению спортивного оборудования, компьютерной техники и других элементов, необходимых для качественной работы образовательных учреждений.



