Jusan SvoyaLiga - определены победители детского турнира по футзалу в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице при поддержке банка «Jusan» прошел детский турнир по футзалу «Jusan SvoyaLiga», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире, стартовавшим в августе, участвовало 40 команд, разделенных на четыре возрастные группы. Несмотря на юный возраст, маленькие спортсмены во всем старались подражать своим старшим товарищам, и надо сказать, получалось у них это довольно неплохо. Юные футзалисты мощно били по воротам, стелились в подкатах, падали после жестких стыков. Временами среди них даже вспыхивали небольшие потасовки, совсем как у взрослых, что также отражало спортивный дух турнира.

В возрастной категории 2007-2008 г.р. победителем стала команда «Целиноград». Второе и третье места заняли команды «Сайран» и Progress соответственно. Лучшим игроком признан Зангар Аманов (Целиноград), лучшим нападающим – Алибек Торгауытов (Сайран), лучшим защитником - Аманжан Орынбасар (Progress), лучшим вратарем – Мирхат Тлеукенов (БФО).

Возрастную категорию 2009-2010 г.р. возглавила команда «Progress». Второе место досталось «Сайрану», третье – «Айбыну». Лучшим игроком стал Санжар Кали ( Progress), лучшим нападающим – Асылжан Аяпбергенов (Сайран), лучшим защитником - Ансар Нукишев (Айбын), лучшим вратарем – Давид Голев (Целиноград).

Среди команд 2011-2012 г.р. победителями стали игроки «Айбына», второе место занял «Сайран 2011», третье – «Сайран 2012». Звание лучшего игрока досталось Медету Кусаинову из «Айбына», лучшими нападающими признаны Темирали Касымжан (Сайран) и Альмансур Елеу (Сайран), лучшим защитником - Даулет Умбеталиев (Эверест). Лучший вратарь - Илья Басенко.

Чемпионом среди команд 2013-2014 г.р. стал «Айбын», второе место занял – Эверест, третье – Роял. Лучшим игроком стал Алихан Серикбай (Айбын), лучшим нападающим – Алим Самат (Эверест), лучшим защитником - Данила Березуцкий (Royal).

Своими впечатлениями делились как дети, так и их родители.

«В футбол играю с 6 лет, - говорит игрок «Сайрана» Нуртлеу Курманбай. – Первым на футбол пошел мой брат. Я играю защитником. Поскольку я левша, моя задача – держать правый фланг соперника. Я надеюсь, что такие турниры помогут мне стать профессиональным футболистом».

«Огромное спасибо организаторам, что провели такой турнир. Сыну 10 лет, 3 года ходил на футбол, играл в составе команды «Сайран». Мне нравится способ работы тренера с детьми. Думаю, что турнир хороший. Такие соревнования нужны детям, чтобы зажечь в них огонь. Мне приятно, что мой ребенок играет на площадке, а не сидит за компьютером. Каждый раз мы приезжаем всей семьей и болеем. Бывают случаи, когда бабушка и дедушка специально приезжают из деревни, чтобы посмотреть его игру», - говорит папа одного из игроков Данияр Токанов.

Судья Абзал Жарасов также поделился своим видением турнира.

«Сегодня я отсудил три матча. Повышается и уровень детей. О том, что уровень соревнований вырос, свидетельствует тот факт, что турнир с дворовых площадок переместился в манеж «Сайран». Интерес проявляют как дети, так и их родители. Нередко посмотреть турнир приезжает вся семья», - отмечает судья.

21-летний руководитель турнира «Jusan SvoyaLiga», медиаофицер ФК «SD-Fmily» Даниил Пичкарев раньше профессионально занимался футболом, но затем завершил карьеру по причине проблем со здоровьем.

«Это уже шестой розыгрыш турнира. В основном, фактически все столичные команды, плюс две с Акмолинской области. Потому что началась учебная пора», - говорит Даниил.

По его словам, планируется организовать такой турнир по всему Казахстану, но пока план на стадии разработки.

«Но есть свои нюансы – в некоторых городах не хватает команд. Победителей и призеров ждут кубки, медали, грамоты, а также номинации лучших игроков по позициям», - сообщил организатор.

Организатор охарактеризовал команды-победители.

«2007-2008 – это самая старшая возрастная группа, победителем стал «Целиноград». Это молодежь любительского клуба, они играют в чемпионатах города. Насколько я знаю, эти ребята уже привлекаются к взрослому футболу. Уровень высшей лиги у нас достаточно высокий. Ребята с опытом и победили заслуженно. Progress (2009-2010 г.р.) – это самая тактически обученная команда, по моему мнению. У них хороший тренер, поигравший на профессиональном уровне много лет. Ребята там обученные, стали чемпионами без каких-либо проблем», - отметил Пичкарев.

В более младших возрастных категориях за чемпионство развернулась между школами «Сайран» и «Айбын».

«Среди команд 2011-2012 г.р. развернулась очень упорная борьба между «Айбыном» и «Сайраном». Сайран шел впереди, но «Айбын» переиграл их в личных встречах и стал чемпионом. Аналогичная ситуация сложилась и в возрастной категории 2013-2014 г.р – основная борьба развернулась между «Айбыном» и «Сайраном». Сильнее оказался «Айбын», - сказал организатор.

Соревнования стартовали с 27 августа и продлились до 22 октября. Каждая команда сыграла по одной игре в неделю, итоговое количество игр для каждой команды составило 9 матчей.