Jusan Bank приобрел 9% простых акций АО «Казахтелеком»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Банк приобрел акции АО «Казахтелеком» в дополнение к уже принадлежащему ему пакету акций АО «Кселл» в рамках своей стратегии, направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jusan Bank.

«АО «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank, далее - Банк) настоящим сообщает о приобретении на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 983 тыс. простых акций АО «Казахтелеком», что составляет 9% от общего количества размещенных простых акций национального телекоммуникационного оператора», - говорится в сообщении Jusan Bank.

Отмечено, что акции приобретены на открытых торгах. Цена приобретения - рыночная, сложившаяся на КАSE в момент покупки.

Банк приобрел акции АО «Казахтелеком» в дополнение к уже принадлежащему ему пакету акций АО «Кселл» в рамках своей стратегии, направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе.

«АО «Казахтелеком» является национальным оператором связи с обширной клиентской базой, высоким уровнем проникновения услуг, в связи с чем Банк рассматривает данную инвестицию как логичный шаг в рамках дальнейшей реализации стратегии развития розничного бизнеса.Банк ранее успешно реализовал совместный проект в области banking as a service (OGO Банк) с АО «Кселл». Кроме того, в группу Jusan входит АО «Jusan Mobile» - ведущий оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Банк также ранее запустил виртуального мобильного оператора Jusan Mobile на базе сети Tele2/ALTEL», - отметили в Jusan Bank

Также уточняется, что согласно своей существующей стратегии банк будет продолжать искать возможности по использованию синергии с компаниями телекоммуникационного сектора, в том числе в тех, в которых является акционером.