Junior Eurovision 2019: идут последние приготовления к финалу

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня станет известно имя победителя Junior Eurovision в Польше. На месте работает съемочная группа Агентства «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

«Сегодня финал престижного конкурса Junior Eurovision 2019. Пару часов остаётся до начала. Здесь, на «Гливице Арене», идут последние приготовления. Участники в данный момент готовятся к своему главному выступлению. Вы можете услышать, как кто-то распевается, в соседней комнате кому-то уже делают причёску. Как видите, подготовка идёт полным ходом», - рассказала корреспондент агентства Шолпан Найманбаева.

«В общем, всё отлично! Всё хорошо! Мы настроены очень позитивно! Ержан очень большой молодец! Он уже здесь покорил сердца многих. Все видят, чувствуют в нем большой потенциал, большую силу. Мне очень нравится позиция Ержана. Он сказал, что для него важно достойно и хорошо показать свою страну. Естественно, мы настроены только на победу!» - сообщил продюсер номера Е. Максима Сергей Руцкий.

Напомним, сегодня состоится финал «Детского Евровидения». Увидеть в прямом эфире грандиозное шоу смогут все желающие на телеканале «Хабар» в 21:00. Проголосовать и поддержать Ержана Максима можно на официальном сайте конкурса.