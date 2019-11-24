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Junior Eurovision 2019: идут последние приготовления к финалу

24 Ноября 2019 19:25
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Junior Eurovision 2019: идут последние приготовления к финалу

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня станет известно имя победителя Junior Eurovision в Польше. На месте работает съемочная группа Агентства «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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«Сегодня финал престижного конкурса Junior Eurovision 2019. Пару часов остаётся до начала. Здесь, на «Гливице Арене», идут последние приготовления. Участники в данный момент готовятся к своему главному выступлению. Вы можете услышать, как кто-то распевается, в соседней комнате кому-то уже делают причёску. Как видите, подготовка идёт полным ходом», - рассказала корреспондент агентства Шолпан Найманбаева.

«В общем, всё отлично! Всё хорошо! Мы настроены очень позитивно! Ержан очень большой молодец! Он уже здесь покорил сердца многих. Все видят, чувствуют в нем большой потенциал, большую силу. Мне очень нравится позиция Ержана. Он сказал, что для него важно достойно и хорошо показать свою страну. Естественно, мы настроены только на победу!» - сообщил продюсер номера Е. Максима Сергей Руцкий.

Напомним, сегодня состоится финал «Детского Евровидения». Увидеть в прямом эфире грандиозное шоу смогут все желающие на телеканале «Хабар» в 21:00. Проголосовать и поддержать Ержана Максима можно на официальном сайте конкурса.

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Ключевые слова: Культура, Польша,
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