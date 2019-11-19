Junior Eurovision 2019: Ержан Максим выступит десятым

КАТОВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - В Польше состоялась торжественная церемония открытия детского песенного конкурса Junior Eurovision 2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония прошла в Силезском театре в Катовице. Делегации 19 стран-участниц прошли по красной дорожке и приняли участие в жеребьевке.

Участников приветствовали президент TVP Яцек Курски и Джон Ола Сэнд из ЕВС. Шоу вел журналист и телеведущий, ставший популярным в качестве одного из ведущих «Голоса Польши» Матеуш Шимковяк.

Сразу после официального открытия был определен порядок выступлений, которые пройдут в воскресенье, 24 ноября.





Австралия откроет шоу, а Сербия закроет конкурс. Принимающая страна Польша оказалась на позиции 11. Представляющий Казахстан Ержан Максим выступит десятым.





Напомним, Ержан Максим в октябре презентовал песню «Арманнан қалма!» (Don’t forsake your dream) для Junior Eurovision 2019. Ее авторами выступили Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов.

«Песня о том, что очень важно мечтать и не сдаваться. Я думаю, что она мне очень подходит. В клипе я исполнил роль волшебника, который помогает маленькой девочке воплотить мечту стать принцессой. Это был мой первый клип. Я надеюсь, он всем понравится», - поделился на презентации Ержан Максим.

Накануне глава агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин рассказал, что юный казахстанец представит в Польше не только свою страну, но и весь тюркский мир.

Отметим, в этом году агентство «Хабар» приняло решение выдвинуть Ержана Максима без проведения национального отбора.

«Он уже принимал участие в прошлогоднем национальном отборе на Евровидение, где, к слову, занял второе место. Ержан известен своим участием в проекте «Голос» в России и хорошо знаком зрителям не только Казахстана, но и ближнего зарубежья. Мы уверены, что он достойно представит нашу страну на международной арене», - сообщала ранее директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина.

Трансляция финала конкурса будет идти в прямом эфире на телеканале «Хабар».

По условиям конкурсанты должны исполнить новые, неопубликованные где-либо песни, а также исполнить свою композицию длительностью от 2 минут 45 секунд до 3 минут вживую. Победитель определяется путем голосования телезрителей и жюри всех участвующих стран, в состав которого входит 5 человек – трое взрослых и двое детей.

Как рассказали в пресс-службе агентства «Хабар», казахстанцы имеют уникальную возможность проголосовать не только за Ержана, но и за понравившихся участников из других стран. Зрительское голосование пройдет на сайте junioreurovision.tv и продлится с 23 по 24 ноября до начала финала конкурса. После его окончания у зрителей будет еще 15 минут для голосования за своих фаворитов.

В отличие от взрослого «Евровидения» - на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу (junioreurovision.tv). Первый этап онлайн голосования будет открыт 23 ноября с 01:00 по времени Нур-Cултана и продлится до 20:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

Агентство «Хабар» c 1 января 2016 года является ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза (EBU), организующего конкурс, что позволило выдвинуть кандидата на участие от страны.

Первый конкурс «Junior Eurovision Song Contest» был проведен в 2003 году в Копенгагене (Дания) с участниками из 16 стран. Совместное определение победителя телезрителями и жюри стало возможным с 2008 года, до этого времени голосование осуществлялось зрителями во время трансляции. Прибыль от телеголосования конкурсов 2007 и 2008 годов была направлена в «UNICEF».

Казахстан впервые принял участие в Junior Eurovision в 2018 году в Минске (Беларусь). Страну тогда представляла Данэлия Тулешова, исполнившая песню «Өзіңе сен» (Верь в себя). Она заняла шестое место. Победу одержала Роксана Венгель из Польши с песней «Anyone I want to be».

Ержан Максим прославился после участия в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Сначала победительницей назвали Микеллу Абрамову, а казахстанец оказался на второй строчке. Но позже выяснилось, что на итоги сезона повлияла накрутка голосов. В специальном выпуске Ержана Максима, как и всех финалистов «Голос. Дети», объявили победителем.