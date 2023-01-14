Jibek Joly: Внедрить институт парламентского контроля предложил эксперт

14 Января 2023, 22:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане необходимо ввести институт парламентского контроля. С таким предложением выступил председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов в эфире программы JJ Talk на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В международной практике существует большое разнообразие моделей, однако у них у всех есть общие универсальные принципы. Эти же принципы обеспечивают системность. Какие это могут принципы? Это баланс между ветвями власти, независимость друг от друга, способность контролировать друг друга. Говоря простым языком, победившая партия или Президент формирует Правительство. Кроме того, есть депутаты, избранные в качестве представителей народа. В правлении правильно функционирующего государства в мире депутаты имеют право на полный контроль за деятельностью Правительства. В этой части в нашу Конституцию должен входить институт парламентского контроля или парламентского расследования», - предложил Алихан Байменов в интервью JJ Talk.

Также он высказал свое мнение о том, что в дальнейшем со стороны депутатов маслихата нужно усилить ревизионную работу в государственных органах.

Сегодняшний выпуск программы JJ Talk на телеканале Jibek Joly посвящен теме прошедших в стране выборов депутатов Сената Парламента РК.

Присутствовавшие гости программы – известные юристы, эксперты и политики высказали мнение о том, как в Казахстане совершенствовать Парламент.