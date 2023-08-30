Jibek Joly. Открываем новое

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал Jibek Joly, эфир которого стартовал 1 сентября 2022 года, за год вещания вошёл в ТОП главных казахстанских каналов, заняв 9 строчку рейтинга. Доля телеканала выросла более, чем в 7 раз, передает МИА «Казинформ».



В свой первый телесезон команда Jibek Joly провела десятки прямых трансляций визитов мировых политических и религиозных лидеров. В режиме LIVE транслировались государственные визиты президентов иностранных государств и значимые международные форумы в Казахстане.

Тренд высокого зрительского интереса наблюдался и в новостных проектах. Телеканал провёл масштабные телемарафоны выборных кампаний, запустил весной 2023-го вещание из новой технологичной студии новостей, где работают камеры-роботы. Jibek Joly запустил в эфир прямые трансляции из мобильных студий в Мажилисе и Правительстве, гостями которых стали министры и депутаты.

«За год работы наши коллеги из службы новостей выдали в эфир более 9 000 материалов из разных уголков страны и мира. Корреспонденты Jibek Joly работали во время крупных ЧС в Казахстане, освещали ликвидацию последствий землетрясения в Турции. При этом делали свою работу качественно и оперативно, а главное – в интересах наших зрителей», – отмечает директор телеканала Jibek Joly Еркежан Кунтунганкызы.

В первый год вещания прайм-тайм Jibek Joly усилили 16 новых телепроектов с популярными медиаперсонами – Нурланом Коянбаевым, Ляйлой Султанкызы, Санди Султан, Бейбитом Алибековым, Майей Бекбаевой, имамом Нурланом Байжигитулы. Также лидерами у аудитории стали общественно-политические проекты – JJ Talk c Ерболатом Мухамеджаном, «Есть вопросы» с Константином Харламовым и «Фокус внимания» с Газизом Абишевым.

Одним из драйверов успеха у казахстанского зрителя стали популярные социальные проекты канала: «Шетелдегі қазақ балалары», авторская программа Ляйли Султанкызы «Ана болғым келеді».

В рамках музыкальных спецпроектов Jibek Joly стал главным медиапартнёром многих фестивалей. Казахстанские зрители тепло приняли телемарафон возрожденного конкурса «Азия Дауысы». Ярким завершением текущего телесезона стал прямой эфир с концертной площадки международного фестиваля этнической музыки The Spirit of Astana.

Не менее успешными оказались и документальные проекты собственного производства. Это цикл «Наша история» и документальные ленты, посвящённые образованию, экологии, науке, здравоохранению, развитию регионов и национальным ценностям. Работы документалистов были отмечены международными наградами, стали лидерами по просмотрам в эфире и социальных сетях.

В новом сезоне в структуре ТРК Президента заработают сразу три медиаресурса. Это Jibek Joly – семейно-развлекательный канал, Silk Way – спутниковый казахстанский канал с аудиторией более, чем в 100 странах мира, Silk Way Cinema – спутниковый киноканал с высокой долей образовательного и познавательного контента.

Каналы телесемейства ТРК Президента начнут новый сезон со слоганом «Открываем новое».

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан является одной из крупнейших медиакомпаний Казахстана полного производственного цикла. В настоящий момент в состав холдинга входят несколько крупных медиаактивов: международное информационное агентство «Казинформ», телеканалы Jibek Joly и Silk Way, киноканал Silk Way Cinema, Центр документального кино.

Первый национальный спутниковый телеканал Jibek Joly был запущен 1 сентября 2022 года. Посредством спутников HotBird 13B, Galaxy 19, Yamal 401 90° (FSU), Türksat 3A, KazSat 3 (Казахстан) и MEASAT 3A телеканал под обновлённым брендом Silk Way доступен для зрителей 118 стран мира в 5 языковых версиях – на казахском, русском, английском, узбекском, кыргызском. Совокупная аудитория национального телеканала Jibek Joly и его спутниковой версии Silk Way на данный момент насчитывает более 300 миллионов зрителей по всему миру.