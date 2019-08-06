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«Jastar Otanga»: молодых казахстанцев призвали поделиться инновационными идеями

Автор:  
Лаура Амантаева
6 Августа 2019, 14:55
«Jastar Otanga»: молодых казахстанцев призвали поделиться инновационными идеями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация «Болашак» запустила новые проекты для молодежи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассоциация «Болашак» в рамках государственного гранта НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК запускает проекты «Нетворкинг и обмен опытом молодежных организаций Казахстана» и «Фестиваль инновационных идей «Jastar Otanga», - сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Мадияр Кожахмет.

Как отметил спикер, целью проекта «Нетворкинг и обмен опытом молодежных организаций Казахстана» являются поддержка и развитие молодежных НПО в регионах для эффективного обмена информацией и опытом по вопросам организации деятельности. Работа с государственными органами охватит 14 областей, а также города Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Участниками могут стать молодежные организации, НПО, взаимодействующие с молодежью, молодежные ресурсные центры Казахстана.

«В ходе проекта ожидаются расширение каналов взаимодействия, содействие нетворкингу и обмену знаниями между молодежными организациями и НПО, обмен опытом и изучение лучших практик молодежных организаций», - отметил Мадияр Кожахмет.

Кроме того, в рамках проекта планируется проведение тренингов, мастер-классов, семинаров, диалоговых площадок для представителей молодежных организаций, а также мероприятия по построению взаимоотношений между молодежью Казахстана и Соединенных Штатов Америки. Тренинги и семинары для молодежи будут проводить квалифицированные коучи, опытные представители молодежных организаций.

В фестивале же инновационных идей «Jastar Otanga» могут принять участие молодые люди со всего Казахстана в возрасте от 18 до 29 лет. Цель конкурса - содействие развитию деловой активности и занятости населения, бизнес-мышления молодежи, а также создание условий для самореализации молодежи.

«Направления идей для участия в проекте - IT, медицина, утилизация отходов, сфера услуг, сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, «умные» технологии и другие направления по итогам заявок», - проинформировал спикер.

Финал проекта пройдет в городе Алматы с 23 по 24 октября 2019 года.

Фестиваль даст возможность молодым людям со всего Казахстана заявить о себе и реализовать идеи в разных направлениях.

Подробную информацию можно найти на сайте Ассоциации «Болашак» bolashak.kz в разделе проекты.

График проведения мероприятий:

13-14 августа - Павлодарская область (г. Павлодар);

19-20 августа - г. Нур-Султан;

27-28 августа - Западно-Казахстанская область‎ (г. Уральск);

3-4 сентября - Алматинская область (г. Талдыкорган);

10-11 сентября - г. Шымкент.

По итогам проекта будет выпущен сборник лучших казахстанских практик НПО и МРЦ.

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