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Jýsan Bank и акционер АТФБанка достигли предварительного соглашения о покупке АТФБанка

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Ноября 2020, 19:45
Jýsan Bank и акционер АТФБанка достигли предварительного соглашения о покупке АТФБанка

АЛМАЬЫ. КАЗИНФОРМ - Jýsan Bank и акционер АТФБанка Г.Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jýsan банком 99,76% акций АТФБанка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jýsan Bank.

В рамках подписанного соглашения, в ноябре 2020 г. стороны намерены заключить договор купли-продажи акций АТФБанка. После подписания договора купли-продажи, а также его одобрения Агентством РК по регулированию и развитию финансовых рынков, действующий акционер АТФБанка приобретет часть акций Jýsan банка в рамках дополнительной эмиссии Jýsan Bank.

В ходе преобразований, все сервисы АТФБанка продолжат работу в стандартном режиме, что сохранит и обеспечит для его клиентов доступ к действующим услугам АТФБанка в полном объеме.

Jýsan Bank является дочерней организацией инвестиционной компании First Heartland Securities. Jýsan Bank, помимо широкой линейки традиционных банковских сервисов, развивает собственную экосистему, объединяющую продукты и услуги компаний финансовой группы Jýsan: брокерские услуги Jýsan Invest и услуги страхования Jýsan Garant.

АТФБанк входит в число крупнейших банков Казахстана. На протяжении своей 25-летней истории АТФБанк развивает универсальный профиль, оказывая полный спектр банковских услуг для клиентов Private Banking и корпоративного сектора по всему Казахстану.

На Telegram-канале Tengenomika прокомментировали эту информацию.

«Стало известно о том, что Jýsan Bank начнет процедуры по слиянию и поглощению АТФ банка. Эта новость, в целом, не стала большой неожиданностью для участников рынка как с учетом «слухов», так и на фоне тенденции последних лет к консолидации в банковской системе Казахстана. Вместе с тем, сделку можно считать проявлением рыночных намерений обоих фининститутов развиваться и крепнуть, а также положительным событием для всего сектора...

Уверенность в стабильности и дальнейшем укреплении позиции данных банков в свете консолидации может, соответственно, создать благоприятный фон для инвесторов. Поэтому, вполне возможно, что данное событие в перспективе окажет положительное влияние на стоимость акций как Jysan Bank, так и АФТБанка. Напомним, что обыкновенные акции данных банков листингуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и будет очень любопытно проследить за динамикой данных бумаг.
Таким образом, решение двух серьезных игроков отечественной банковской индустрии к объединению выглядит довольно ожидаемым, логичным и системным процессом», - отметил экономист Галымжан Айтказин.


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