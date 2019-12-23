Изымать долги алиментщиков с родителей предлагает министр юстиции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ввести ответственность родителей за невыплату алиментов их сыновьями предлагает министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в процессе изучения увидели в Италии очень интересный опыт, например, в Италии, если должник по алиментам - бывший муж, не платит, что суды Италии делают? По законам Италии можно эту задолженность отнести на ответственность родителей должника, то есть судья говорит – «раз родители воспитали такого нерадивого сына, тогда они должны платить за него», тем более это не чужой человек, это внуки. Мы сейчас предлагаем эту практику всенародно и публично обсудить – какие будут мнения. Есть мнения, что это неправильно, что это незаконно, должник должен сам отвечать, за его долги его родители не должны отвечать. Но интересный опыт у Италии, давайте его будем обсуждать», - сказал Марат Бекетаев в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса.

Глава минюста призвал активно обсудить эту тему.

«Чтобы успеть в новый закон внести, нужно активно обсудить эту тему, я склоняюсь к тому, что эту норму надо вносить. Я склоняюсь к тому, что это будет иметь хороший эффект у нас в Казахстане», - подчеркнул Марат Бекетаев.

Он также ответил на вопрос, что делать, если родители алиментщика являются пенсионерами.

«Пенсионеры имеют свое имущество, у них могут быть квартиры, машины, это тоже источник для того, чтобы покрыть задолженность. Если внуки не могут купить одежду, чтобы ходить в школу, что важнее?», - резюмировал Марат Бкетаев.