-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Изымать долги алиментщиков с родителей предлагает министр юстиции РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ввести ответственность родителей за невыплату алиментов их сыновьями предлагает министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы в процессе изучения увидели в Италии очень интересный опыт, например, в Италии, если должник по алиментам - бывший муж, не платит, что суды Италии делают? По законам Италии можно эту задолженность отнести на ответственность родителей должника, то есть судья говорит – «раз родители воспитали такого нерадивого сына, тогда они должны платить за него», тем более это не чужой человек, это внуки. Мы сейчас предлагаем эту практику всенародно и публично обсудить – какие будут мнения. Есть мнения, что это неправильно, что это незаконно, должник должен сам отвечать, за его долги его родители не должны отвечать. Но интересный опыт у Италии, давайте его будем обсуждать», - сказал Марат Бекетаев в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса.
Глава минюста призвал активно обсудить эту тему.
«Чтобы успеть в новый закон внести, нужно активно обсудить эту тему, я склоняюсь к тому, что эту норму надо вносить. Я склоняюсь к тому, что это будет иметь хороший эффект у нас в Казахстане», - подчеркнул Марат Бекетаев.
Он также ответил на вопрос, что делать, если родители алиментщика являются пенсионерами.
«Пенсионеры имеют свое имущество, у них могут быть квартиры, машины, это тоже источник для того, чтобы покрыть задолженность. Если внуки не могут купить одежду, чтобы ходить в школу, что важнее?», - резюмировал Марат Бкетаев.
- Арестовывать на пять суток нерадивых алиментщиков предлагают в МВД РК
- Более 16 тыс. инвалидов стали участниками госпрограммы «Еңбек» в 2019 году
- Марат Бекетаев прокомментировал вопрос сложности привлечения к ответственности мошенников
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Совет матерей активно участвует в благотворительных акциях в ВКО
- Нурлан Нигматулин: проект Кодекса о здоровье будет всесторонне проработан в Мажилисе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана