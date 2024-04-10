Из водохранилищ ВКО в Иртыш начали сброс воды

Продолжительность работ по попуску воды составит примерно 26 дней. Ожидается, что будет залито более 300 тысяч гектаров лугов в пойме реки Иртыш, передает агентство Kazinform.

Руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Айгерим Кабылтаева сообщила, что в этом году из Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ в Восточно-Казахстанской области будет сброшено 6,2 кубических километра воды. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось ранее, впервые за последние 11 лет ожидается, что будет затоплено 90% поймы Иртыша.

Фото: Региональная служба коммуникаций Павлодарской области

— Сегодня водохранилища на Востоке открыли свои шлюзы и начали сброс воды. Эти мероприятия проводятся в три этапа: подготовка, основной и завершающий этапы. В первые два дня в секунду будет сбрасываться около 2 000 кубометров воды. Затем в течение 18 дней в секунду будет сливаться в Иртыш 3 500 метров воды. Для затопления поймы Иртыша важны именно эти 18 дней. За это время на поверхности реки за счет боковых течений будут появляться большие волны, вода, прибывающая с большой скоростью, будет разливаться в пойму. Заметно, что уровень воды в Шульбинском водохранилище, реках Оба и Ульба, которые усиливают боковые течения, высокий. Установлено, что в этом году Бухтарминское водохранилище наполнилось на 60%, Шульбинское на 96%, — говорит руководитель управления.

В настоящее время на реке Иртыш начался ледоход.

Как говорят специалисты, вода, сброшенная в реку в первые два дня, способна в обычном порядке унести лед. Основной объем воды за 5-7 дней достигнет границы Павлодарской области. Прибытие большой воды ожидается 20–21 апреля. В это время жителям населенных пунктов вблизи Иртыша нужно быть осторожными. Сейчас в регионе проводятся работы по укреплению берегов и плотин.

По данным управления, в Павлодарской области общая площадь поймы реки Иртыш превышает 377 тысяч гектаров. Вода должна разлиться примерно на 300 тысяч гектаров. Основной объем воды затопит луга в Актогайском, Иртышском, Теренкольском, Павлодарском районах, которые расположены в более низких местах. В Иртыше повышение уровня воды прогнозируется на 2 метра.

— Сброс такого объема воды в реку Иртыш очень важен с экологической и экономической точек зрения. Это полезно для граждан, которые будут заготавливать сено на лугах. В то же время большой объем воды положительно повлияет на численность рыбы, которая мечет икру на мелководье, — говорит А. Кабылтаева.

Если попуски воды полностью завершатся к 5 мая, то Иртыш 15–16 мая вернется в свои берега. На это время запланировано проведение обработки против комаров и мошек. Общая работа по обработке против насекомых, как предполагается, начнется ближе к концу текущего месяца.

Как сообщалось ранее, в этом году в Павлодарской области планируется обработать против комаров и мошек территорию в 127 тысяч гектаров.