Извлекаем уроки и признаем критику – «КазМунайГаз» о задержках поставок бензина АИ-95

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев прокомментировал возможность пересмотра графика движения поставок бензина марки АИ-95 с казахстанских нефтеперерабатывающих заводов на АЗС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы постоянно работаем с Миэнерго, с КТЖ, если есть острая необходимость «зеленый коридор» обеспечить, чтобы в приоритете было движение поставок. Но все-таки физическое время транспортировки мы поменять не можем», - признался Дмитрий Макеев на пресс-конференции в компании.

По его словам, над этим вопросом ведется определенная работа.

«Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Есть определенные прерывания поставок. Извлекаем уроки, смотрим, где какие недостатки у нас есть в этом отношении. Нужно понимать, что это не самый простой процесс. Мы эту критику признаем, над этим работаем», - добавил спикер.

Ранее Д. Макеев назвал причины отсутствия бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС страны.

«Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставить ГСМ с запада, например, в южные регионы, может две недели занять. То есть сам продукт есть. Но он сейчас находится в движении, находится на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время. В целом мы провели соответствующие технические мероприятия, АНПЗ взял на себя большой объем производства, те объемы, которые у нас заявлены, они выполняются», - заверил представитель компании.