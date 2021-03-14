Извлечен «черный ящик» разбившегося в Алматы самолета КНБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности (КНБ) РК сообщили, что извлечен «черный ящик» разбившегося в Алматы самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством РК для выяснения авиационного происшествия создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (т.н. «черный ящик») извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время», - говорится в сообщении КНБ РК.

С родными и близкими работают психологи, а также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алматы.

«Специальным выделенным бортом организован перелет родителей Е.Василькова из Петропавловска в Алматы. Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Ранее сообщалось, что возле аэропорта Алматы упал самолет. Погибли четыре человека.

Двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Они находятся в реанимации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета АН-26.







