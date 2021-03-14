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    17:42, 14 Март 2021 | GMT +6

    Извлечен «черный ящик» разбившегося в Алматы самолета КНБ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности (КНБ) РК сообщили, что извлечен «черный ящик» разбившегося в Алматы самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством РК для выяснения авиационного происшествия создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (т.н. «черный ящик») извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время», - говорится в сообщении КНБ РК.

    С родными и близкими работают психологи, а также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алматы.

    «Специальным выделенным бортом организован перелет родителей Е.Василькова из Петропавловска в Алматы. Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

    Ранее сообщалось, что возле аэропорта Алматы упал самолет. Погибли четыре человека.

    Двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Они находятся в реанимации.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.

    Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета АН-26.




    Теги:
    Происшествия, ЧС КНБ Алматы
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