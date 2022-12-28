Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина

28 Декабря 2022, 18:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. На сегодня вопрос исчерпан. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее появилось интервью посла России Алексея Бородавкина, где он высказывался в отношении Казахстана.

«С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. Более того, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов уже прокомментировал высказывания российского посла. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу. Считаем, что вопрос на сегодняшний день исчерпан», - заявил официальный представитель МИД РК на брифинге для журналистов.

По словам Айбека Смадиярова, извинения российской стороны приняты.

«Наши отношения определяются главами наших государств. Во время последнего визита нашего Президента в Россию, по итогам прошедших переговоров в Москве главы наши стран подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Как отметил наш Президент, за это время наши государства смоли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. Острых вопросов между нами нет», - прокомментировал Айбек Смадияров.

Фото: gov.kz