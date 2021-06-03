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    11:43, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Известный журналист Ержан Байтилес назначен на новую должность

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный журналист Ержан Байтилес назначен заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей страничке в Фейсбук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По распоряжению руководителя Администрации Президента РК Ерлана Кошанова известный журналист Ержан Байтилес назначен заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК», - написал Берик Уали.

    Отмечено, что Ержан Байтилес - опытный журналист, прошедший через все этапы работы в фундаментальных изданиях нашей страны, таких как: «Ақ жол Қазақстан», «Алматы ақшамы», «Алты Алаш», «Ана тілі», «Егемен Қазақстан». Был депутатом Кызылординского городского маслихата, активно участвовал в общественной работе в должности заместителем председателя Кызылординского регионального отделения партии «Nur Otan».


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