Известный журналист Ержан Байтилес назначен на новую должность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный журналист Ержан Байтилес назначен заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей страничке в Фейсбук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По распоряжению руководителя Администрации Президента РК Ерлана Кошанова известный журналист Ержан Байтилес назначен заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК», - написал Берик Уали.

Отмечено, что Ержан Байтилес - опытный журналист, прошедший через все этапы работы в фундаментальных изданиях нашей страны, таких как: «Ақ жол Қазақстан», «Алматы ақшамы», «Алты Алаш», «Ана тілі», «Егемен Қазақстан». Был депутатом Кызылординского городского маслихата, активно участвовал в общественной работе в должности заместителем председателя Кызылординского регионального отделения партии «Nur Otan».