Известный политолог Марат Башимов высказался за установление специальных мест для проведения митингов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный политолог Марат Башимов высказался за установление специальных мест для проведения мирных митингов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое главное для нас - это реализация Международного пакта о гражданских и политических правах и Конституции РК. Мы часто забываем об одном, что осуществление твоих прав, в данном случае на проведение митингов, не должно ущемлять права других лиц. Конкретный правовой принцип там заложен (в Конституции – прим. авт.), поэтому и законопроект обсуждается, чтобы было право на митинги, но без ущемления прав других лиц», - сказал Марат Башимов в ходе обсуждения законопроекта о митингах.

По его словам, проведение несанкционированных митингов в любых местах часто создает неудобства для передвижения в городе.

«Вы знаете, когда у нас перекрывают улицы, это очень неудобно. У нас (в столице) левый берег с правым соединяют в основном две улицы, если их перекрыли на полдня, то всё - образовывается затор, пробки. Выделяя специальные места, создаются условия, причем выделяют место в центре города, учитывая и возможности транспортной инфраструктуры», - пояснил Марат Башимов.

Спикер добавил, что это создает неудобства и для работы журналистов.

«Я сам журналист. Когда определено место, это очень удобно для работы журналистов, а когда нет определенного места, это создает трудности. Часто очень трудно их (места – прим. авт.) найти, а журналистам сегодня очень важна оперативность. Поэтому в этом вопросе очень важна предсказуемость», - высказал свое мнение Марат Башимов.

Эксперт также подчеркнул, что очень важно проводить такие дискуссии перед принятием законопроекта и выслушать все стороны, включая неправительственные организации.

Отметим, сегодня в столице состоялось обсуждение законопроекта о митингах. В дискуссии приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, видные общественные деятели и ученые.