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Известный писатель Кемель Токаев начинал работать журналистом в газете Жамбылской области

27 Ноября 2019 21:36
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Известный писатель Кемель Токаев начинал работать журналистом в газете Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 80-летие отмечает Государственный архив Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Таразе проходит выставка фотографий и уникальных исторических документов под названием «Архив – сокровищница истории», организованная в рамках программных статей Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

«В разделе, посвященном людям труда, выставлены документы о выдающихся, знаменитых тружениках, фотоснимки и статьи о которых сохранились в архиве. В нашем областном архиве сохранились и документы, свидетельствующие о том, что свой первый рабочий день в областной газете «Сталин жолы» (ныне это областная газета «Еңбек туы») начал известный писатель Кемель Токаев, отец нашего действующего Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Оказывается, Кемель Токаев начинал работать журналистом в нашей области. Есть вырезки из областной газеты, в которой в послевоенные годы были опубликованы его первые статьи», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Жамбылской области Сара Мадиева.

Известно, что фронтовик, журналист, писатель Кемель Токаев, окончивший в послевоенное время филологический факультет Казахского государственного университета имени Кирова (ныне КазНУ), стал начинателем детективного жанра в казахской литературе.

Сара Мадиева подчеркнула, что в экспозиции представлено более ста фотоснимков, находящихся на хранении в архиве, а также фотографии и копии документов из личных фондов жамбылцев. Открывает выставку исторический документ об образовании Джамбульской (Жамбылской) области. В фотографиях и документах представлены все этапы истории Жамбылской области, исторические события, выдающиеся личности, которые жили или бывали на жамбылской земле. Каждая фотография сопровождается описанием, архивными сведениями и воспоминаниями очевидцев.

Государственный архив Жамбылской области основан в 1939 году вместе с образованием Жамбылской области. Здесь содержатся более 3 тысяч фондов и около полумиллиона единиц хранения. Хранятся ценные для историков документы Аулиеатинского периода 1917 - 1920 годов, а также периода становления и развития Жамбылской области. Архив сейчас проходит процесс модернизации и перевода документов в цифровой формат.

Выставка в здании областного Государственного архива продлится до конца года, вход бесплатный.






Автор: Галина Скрипник

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Ключевые слова: Жамбылская область, История Казахстана,
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Галина Скрипник

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