Известный нумеролог дала прогноз на 2019 год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Числа обладают собственной энергетикой, от которой зависят удачи и промахи. О магии чисел и о том, что ожидает казахстанцев в новом году, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала профессиональный психолог и нумеролог Айсулу Ахимова.

По словам Айсулу Ахимовой, наступающий 2019 год идёт под числом 3. Тройка в нумерологии неоднозначна и связана напрямую с мудростью, чутьём и знаниями прошлых жизней.

«Основным игроком года выступит интуиция, идущая под руку с логикой. Креативный подход даст возможность увидеть вещи под другим углом. Людям творческих профессий в этом году будет больше простора для реализации проектов, творчество выйдет на более высокий уровень. Этот период будет также наполнен большим желанием и тягой к новым знаниям и открытиям», - утверждает А. Ахимова.

Соответственно, в год повышения сознания стоит инвестировать в образование и обучение. Стандарты качества образования существенно изменятся к лучшему. Кроме того, многие смогут попробовать себя в новых профессиях, год откроет новые способности.

Оборотная сторона года связана с внутренним сгоранием и мнительностью. Поэтому имеет смысл выделить для себя приоритетные направления и идти к цели, не перегорая на полпути.

Нумеролог обозначила также минусы года. Это неусидчивость, упрямство, а временами импульсивное желание переделать всё и сразу. Эти качества могут дать поверхностный результат и впоследствии неудовлетворённость собой.

В плане финансов и экономики это экономный год, крупных необдуманных трат не стоит допускать.

«По возможности надо постараться избегать упадка сил и хандры, найти для себя любимое хобби. Это может быть, к примеру, творчество. Также спорт полезен и необходим, но не травмоопасный. В плане питания стоит пересмотреть свой рацион и заняться здоровьем, постарайтесь в этот год отказаться от одного вредного продукта», - говорит А. Ахимова.

Между тем стремление к внутренней чистоте и внешнему порядку в делах, а также в личном пространстве в 2019 году весьма необходим. В этот период люди начнут менять свои ориентиры, устанут от созерцания плохих некачественных продуктов, плохих фильмов и книг и будут стремиться к более качественным и духовно светлым вещам.

По прогнозу нумерологии год хорош для новых ориентиров, возможны переезды в другую страну или город. Людям, работающим на земле, в сфере сельского хозяйства, этот год покажет новые направления и рост.

По словам А. Ахимовой, наступающий год также благоприятен для рождения детей и планирования беременности.