РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:32, 01 Март 2021 | GMT +6

    Известный немецкий бизнесмен поздравил казахстанцев с Днем благодарности

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переселенец из Казахстана в Германию, ныне директор компании «Weiz Industrie - und Robotertechnik GmbH» и известный бизнесмен Вальдемар Вайц поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые казахстанцы! Так как я тоже родился в Казахстане – в селе Розовка, хотелось бы вас в День благодарения поздравить с праздником и поблагодарить от всех своих предков за ваш радушный прием в трудные времена», - сказал Вальдемар Вайц в специально опубликованном видео.


    «То, что вы сделали для немцев в то время, это очень ценно и по сей день. Так что, рахмет за это все, за ваши хлеб и соль, за ваше гостеприимство», - добавил бизнесмен.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


    Теги:
    Видео Общество Дата
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!