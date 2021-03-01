Известный немецкий бизнесмен поздравил казахстанцев с Днем благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переселенец из Казахстана в Германию, ныне директор компании «Weiz Industrie - und Robotertechnik GmbH» и известный бизнесмен Вальдемар Вайц поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы! Так как я тоже родился в Казахстане – в селе Розовка, хотелось бы вас в День благодарения поздравить с праздником и поблагодарить от всех своих предков за ваш радушный прием в трудные времена», - сказал Вальдемар Вайц в специально опубликованном видео.





«То, что вы сделали для немцев в то время, это очень ценно и по сей день. Так что, рахмет за это все, за ваши хлеб и соль, за ваше гостеприимство», - добавил бизнесмен.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.