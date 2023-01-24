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Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет

24 Января 2023, 13:02
Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни заслуженный деятель культуры, известный композитор, обладатель ордена «Курмет» Арман Дуйсенов. Информацию подтвердили в Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях известные деятели культуры и коллеги композитора выражают соболезнования его семье и близким.

Арман Дуйсенов родился в 1974 году в Уральске в Западно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. Он получил профессиональное музыкальное образование по нескольким направлениям. Он был известен как один из ведущих композиторов песенного жанра, а также был популярным ведущим на телевидении.

Неоднократно становился победителем республиканских песенных конкурсов, гастролировал в 50 странах мира. Казахстанцы хорошо знакомы с творчеством композитора, особенно многие помнят произведения «Кездер-ай», «Арман», «Сені сағындым», «Жан қызым», «Ауылдағы қыз».

В последние годы занимал пост директора филиала «Гулдер» АО «Қазақ әуендері».


Фото из открытых источников

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