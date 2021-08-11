Известный китайский скульптор передал в дар бюст Абая Восточному Казахстану

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В день рождения великого казахского акына, философа и гуманиста Абая в Пекине состоялись шестые ежегодные Абаевские чтения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

По информации Посольства Республики Казахстан в КНР, мероприятие состоялось в пекинском музее искусств «Цзиньтай». Гостями стали главы ряда дипломатических миссий, аккредитованных в КНР, представители государственных органов, академической и творческой интеллигенции, а также казахской диаспоры Китая, журналисты китайских и казахстанских СМИ.

Мероприятие открылось с церемонии возложения цветов к памятнику Абая, установленному в 2014 году в Международном саду скульптур знаменитостей Центрального парка «Чаоян».

В своей приветственной речи Посол Казахстана Габит Койшибаев рассказал участникам «Абаевских чтений» о важном вкладе творчества Абая в развитие современной казахской литературы, а также о роли, которую духовное наследие великого акына играет в формировании нравственных ориентиров казахской молодежи.

Казахстанский дипломат также отметил, что труды Абая переведены на ряд иностранных языков и сегодня доступны читателям в различных уголках планеты. В этой связи он выразил особую признательность известному китайскому абаеведу и переводчику Ха Хуанчжану, писателю и ученому-литературоведу Акбару Мажиту, а также руководству музея «Цзиньтай» за неустанный труд и бесценный вклад в популяризацию в Китае духовного наследия Абая.

В ходе мероприятия представителям Китая, внесшим значительный вклад в пропаганду наследия Абая и принявшим активное участие в организации юбилейных мероприятий, посвященных 175-летней годовщине со дня его рождения, были вручены благодарственные письма Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Министра культуры и спорта РК Актоты Раймкуловой.

В рамках «Абаевских чтений» также состоялась торжественная церемония передачи в дар специализированной школе-гимназии имени Абая, расположенной в Абайском районе Восточного Казахстана, бронзового бюста акына, созданного известным китайским художником и скульптором, директором музея искусств «Цзиньтай» Юань Сикунем.

Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере, в том числе благодаря концертной программе и выставке картин известных казахстанских и китайских художников, посвященных великому казахскому поэту. Гости праздничного вечера смогли также продегустировать блюда традиционной казахской кухни.