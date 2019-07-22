Известный казахстанский вратарь пройдет путь топ-менеджеров «Барселоны» и ПСЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский вратарь Давид Лория станет в один ряд с такими звездами футбола как Эрик Абидаль, Жунинью Пернамбукану и Максвелл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

37-летний Давид Лория совсем недавно объявил о своем решении завершить карьеру профессионального футболиста. И сразу же прошел собеседование для обучения по специальной образовательной программе УЕФА. Она успешно функционирует уже 4 года и призвана помогать реализовать себя бывшим элитарным игрокам своих стран, имеющим богатую международную карьеру, в сфере администрирования и менеджмента в футболе. Выпускники UEFA MIP (UEFA Executive Master for Internationals Players) уже трудятся в различных клубах и федерациях Европы, тренируют и работают в сфере профсоюзов. Но впервые в программу был отобран кандидат из Казахстана, и вообще из Средней Азии.

Наглядным примером успешности программы является бывший игрок, а теперь и технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль. Бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш стал советником президента «Бенфики», экс-игрок «Реала» Жереми Нжитап теперь глава профсоюза футболистов Камеруна, поигравший в «Аяксе», «Барселоне», «Интере» и ПСЖ бразилец Максвелл - ассистент спортивного директора парижского клуба, мастер «стандартов» Жунинью Пернамбукану после окончания курса стал спортивным директором «Лиона», а литовец Дейвидас Шемберас и вовсе стал президентов федерации футбола Литвы. Также UEFA MIP окончили Луис Гарсия (консультант Sky Sports), Каспар Горкшс (президент федерации футбола Латвии), Себастьян Кель (один из руководителей дортмундской «Боруссии»), Марис Верпаковскис (генеральный директор клуба РФШ), Кристиан Карамбе, Жилберту Силва, Раи и даже рефери Роберто Розетти. А вместе с Давидом Лория с осени обучение начнет и небезызвестный в наших просторах Андрей Аршавин.

Программа UEFA MIP начнет свой старт в ноябре. Она состоит из восьми модулей, которые пройдут в Ньоне, Париже, Лондоне, Барселоне, Амстердаме, Дортмунде и Нью-Йорке в течение двух лет. Занятия будут проводиться на английском языке.

Воспитанник столичного футбола Давид Лория является рекордсменом по сыгранным матчам за сборную Казахстана среди вратарей (45), лучшим футболистом страны 2006-го года и рекордсменом среди казахстанцев по числу зарубежных клубов (шведский «Хальстад», турецкий «Ризеспор», российский «Спартак-Нальчик»).

Стоит отметить, что в Казахстане практически отсутствуют футбольные менеджеры с фундаментальным специализированным образованием. Несколько лет назад факультет «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA закончили нынешний главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович и глава профсоюза футболистов Казахстана Федор Симиниди.