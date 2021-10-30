Известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин скончался от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 39 лет ушел из жизни казахстанский спортивный журналист, автор Youtube-канала Sports True Евгений Гайдамакин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

«Он был талантливым корреспондентом, способным заострить внимание общественности на проблемах отечественного спорта. Настоящий патриот своей страны. Развивал собственный YouTube-проект, активно освещал казахстанский футбол, популяризировал его. Казахстанская федерация футбола выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», - говорится в сообщении КФФ.

Как сообщает портал Sports.kz, причиной смерти журналиста стала коронавирусная инфекция: в одном из последних выпусков, опубликованных на канале, Евгений говорил, что продолжает бороться с заболеванием.



