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Известный казахстанский шеф-повар обучил студентов и преподавателей в Кокшетау

18 Октября 2019 21:55
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Известный казахстанский шеф-повар обучил студентов и преподавателей в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Организатором мероприятия, проходившего в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», выступила Национальная Ассоциация поваров Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

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Участниками уникального мастер-класса «Национальная кухня Казахстана» от столичного шеф-повара Артема Канцева стали около 40 студентов, мастеров производственного обучения и преподавателей Строительно-технического колледжа №1 города Кокшетау.

«Мастер-класс «Национальная кухня Казахстана» посвящен Международному дню повара. Каждый год Всемирная Ассоциация кулинарных союзов ставит определенные задачи перед ее участниками. В текущем году ей является формирование с детских лет такого понятия, как «Здоровое питание». И мы, конечно, ориентируемся на полезную, вкусную и сытную национальную кухню нашего народа. Ведущий шеф-повар Артем Канцев ориентируется в своей работе на старинные и новые рецепты казахской кухни, опираясь при этом на современные технологии. Поэтому сегодня вы получите бесценные знания», - отметила в своем выступлении президент Национальной Ассоциации поваров Казахстана Елена Мащинская.

Студенты, мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин вместе с именитым тренером на практике познавали тонкости приготовления блюд современной казахской кухни. Куйрык баур из печени телятины с маринованным жалом, грибным картофелем и чатни из ананаса, асып с кедровым орехом и ладжаном, манас куырдак из утки на шубате, бурша-ет с кинзой и джусаем, палау с жареным тары, манты с цикорием из верблюжатины - все эти блюда готовились несколько часов. А финалом мастер-класса стала их дегустация.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, Рухани жаңғыру,
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