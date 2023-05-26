Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский марафонец Марат Жыланбаев арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Жыланбаева М.Т. сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении столичного городского суда.

Марат Жыланбаев известен тем, что пробежал все крупнейшие пустыни планеты — в Азии, Африке, Австралии и Америке, минимальное расстояние каждого пробега – 1200 км.

М. Жыланбаев - мастер спорта международного класса, победителб и призер международных соревнований по ультрамарафону. Установил 7 мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в книгу рекордов Гиннесса.

Является лидером незарегистрированной оппозиционной партии.