Известный казахстанский художник, проживающий в Германии, привез выставку в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошли сразу два события – выставка картин известного казахстанского художника и писателя, вот уже 25 лет проживающего в Германии, Булата Мекебаева и презентация книги о нем акмолинского публициста Алии Ахетовой «Вселенная Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Любовь к своей родине не зависит от того, где ты находишься. Это в очередной раз доказывает Булат Мекебаев - кокшетауский художник и писатель, уехавший 25 лет назад в Германию. Кроме того, что Булат пропагандирует историю и культуру родного народа через свои полотна, недавно он установил возле Посольства Казахстана в Германии бюст великому Абаю.

«У человека есть лишь одна родина – там, где он родился и где лежат его предки. Эту любовь к Кокшетау я ношу в сердце 25 лет. Чем продиктован выбор привезенных работ? Я хочу показать все то, что творится сейчас в мире. Понятно, что работы не очень ласковые, не очень демонстративные в плане празднества. Это совершенно другое направление. Ранее эта выставка была в национальном музее Нур-Султана. Теперь мне захотелось привезти картины на родину, чтобы вы все увидели моими глазами. Я 25 лет живу в Европе – и много что уже знаю о ней. Хочу показать Вам, что бывает с нашим миром. Через две недели выставка поедет в Алматы, а после - по Европе», - поделился Б. Мекебаев.

Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова поздравила Б. Мекебаева с выставкой, идея которой вынашивалась автором давно.

«Художник показывает разные темы и проблемные зоны: человечность, нравственность… Все, что он увидел, воплотилось в его картинах. Сегодня Б. Мекебаев прокладывает мост из Европы на Восток», - сказала А. Мусралимова.

Поздравить друга с открытием выставки из Нур-Султана прибыла и депутат и член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Наталья Деменьева, кстати, также уроженка Акмолинской области.

«Мне вдвойне приятно находиться здесь, потому как Кокшетау – это и моя малая родина. И я понимаю чувства Булата. Всегда хочется вернуться к своим истокам, на свою Родину. Я считаю, что для нас большая честь лицезреть сегодня картины художника международного, европейского уровня», - отметила Н. Дементьева.

Собравшимся была презентована также книга известного акмолинского публициста Алии Ахетовой «Вселенная Казахстан», вышедшая пока тиражом в 500 экземпляров в Эстонии. Каждая глава книги - о близком друге или знакомом Булата Мекебаева (Юлия Желобкова, Наталья Деменьева, Галым Бекмагамбетов и многие другие), но все они предстают перед читателем через призму дружбы с Булатом. Именно он становится нитью, объединяющей всех героев повествования.

«Может, для кого-то название «Вселенная Казахстан» и кажется пафосным, но оно точно отражает суть. Булат Мекебаев – наш замечательный современник, свободный художник, умеющий преодолевать границы физические, духовные, эмоциональные… Благодаря Булату Мекебаеву казахская степь завоевала европейское пространство. Я бы хотела, чтобы люди, читая эту книгу, поняли, что наш Булат останется и тогда, когда нас всех уже не будет. Его творчество на века… Я не искусствовед и более того, как говорил Эрнст Неизвестный, не люблю, когда дама с палочкой объясняет мне Гойю, поэтому просто наслаждайтесь его работами!» - подытожила автор книги.