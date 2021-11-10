Известный импресарио Эльбрус Имамбаев предлагает разработать закон «О меценатском движении в Казахстане»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный импресарио Эльбрус Имамбаев предлагает разработать закон «О меценатском движении в Казахстане», благодаря которому, по его словам, казахстанские артисты получат возможность выступать на мировых сценах и прославлять страну. Об этом он рассказал в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Все мировое классическое искусство, особенно театр, опера, балет держатся сегодня на развитой культуре меценатства, имеющей многовековые традиции. По нашему мнению, и Казахстан сегодня с учетом достаточной зрелости общества мог бы присоединиться к такой мировой практике, сформировав у себя политику поддержки инициатив национального бизнеса в сфере меценатства. Казахстан достойно представляет за рубежом свое искусство. И нашим искусством можно не просто гордиться, но и вести государственную пропаганду», - считает эксперт.

В случая рассмотрения предложения импресарио выразил готовность находить предпринимателей, которые будут инвестировать в искусство.

«Даже если найдется 10 бизнесменов – это уже результат. Даже в 90-е сложные годы искусство поддерживалось. Когда в Алматы был энергетический кризис, в театрах оставляли свет включенным. Народ тогда всегда посещал театры, зал всегда был полным. Искусство не должны оставлять без внимания», - сказал Эльбрус Имамбаев.

Эксперт отмечает, чтобы предприниматели инвестировали в искусство, нужно с детства прививать любовь к театру.

«Сейчас мы видим, какую работу проводит театр оперы и балета «Астана Опера». Они проводят экскурсии для детей. Если с детства дети будут посещать театр, мы воспитаем не одно поколение ценителей искусства. Хотя бы 30 % из них снова постучатся в двери театра», - добавил он.

Чтобы разработать соответствующий закон, он предлагает сформировать рабочую группу из представителей мира искусства, менеджеров театров, отдельных деятелей искусства и культуры, депутатов, бизнеса, НПП «Атамекен» с обязательным привлечением в нее специалистов и работников центральных органов государственной власти.

«Задача рабочей группы разработать через коллективный обмен мнениями эффективные механизмы и инструменты проактивной поддержки меценатского движения в стране, поиска различных других внебюджетных форм финансовой и иной поддержки казахстанской культуры. Все это могло бы найти свое отражение и в разработке Закона «О меценатском движении в Казахстане». Нам нужен Закон, который сможет собрать в себе весь лучший мировой опыт в этой сфере», - отметил он.

По словам артиста, высокий уровень казахстанского оперного и балетного искусства признают во всем мире.

«Нам пора на плановой основе при поддержке государства активно выводить на мировые гастроли коллективы наших театров оперы и балета. Завоевывая сердца любителей искусства в мире, наши талантливые артисты будут готовить благодатную почву для успешного продвижения на мировую арену казахстанской дипломатии, создавать благоприятные условия для ее плодотворной работы», - считает Эльбрус Имамбаев.

Импресарио отметил, что казахстанское классическое искусство готово синхронно выйти на мировые сценические арены.

«Сегодня наши театры готовы выйти на мировую арену. Это театр оперы и балеты «Астана Опера», Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая, Государственный академический театр танца известного балетмейстера Болата Аюханова и Национальный театр драмы имени Ауэзова. Также готова Жамбылаская филармония. Высокие технологии и инвесторы придут туда, где есть высокое искусство», - отметил он.

«Лично знаком с предпринимателями, которые ранее поддерживали наши проекты и они задаются вопросом: можно ли получить меры поддержки и поощрения со стороны государства за вклад в развитие и поддержку искусства. В рамках законопроекта «О меценатском движении» я также предлагаю награждать наших меценатов специальным орденом за вклад в развитие культуры Казахстана. Думаю, эту меру можно осуществить в рамках программы «Рухани Жангыру» и других программ», - добавил импресарио Эльбрус Иманбаев.

Фото: facebook.com/ElbrusRED