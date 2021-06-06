Известный эксперт провел семинар о вреде наркотиков в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – «Новые психоактивные вещества: диагностика, лечение, современное состояние проблемы» - двухдневный семинар-тренинг под таким названием прошел в Акмолинской области. Главным спикером его стал эксперт, к.м.н., врач-психиатр высшей категории из Павлодара Сергей Молчанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двухдневный семинар-тренинг охватил три города региона - Кокшетау, Степногорск и Щучинск. За это время спикеры встретились с преподавательским составом школ и колледжей и с самими студентами. Последние на сегодняшний день составляет группу риска быть вовлеченным в опасное занятие. Кроме того, была проведена встреча с участковыми инспекторами ювенальной полиции города Кокшетау и осуществлен выезд в реабилитационный центр для наркозависимых лиц при управлении здравоохранения области.

По словам председателя МОО «Зерделi Ұрпақ» Гульнары Оразбаевой, в рамках проекта управления внутренней политики Акмлинской области они реализуют проект «Организация мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения Акмолинской области и прежде всего – среди молодежи».

Семинар-тренинг к.м.н, врач-психиатр высшей категории, член Координационного Совета при Уполномоченном по правам человека в РК, эксперт Совета Европы (Стамбульский Протокол) Сергей Молчанов начал с рассказа о новых психоактивных веществах, поделившись тем, что именно толкает подростков к употреблению, рассказав о трудностях реабилитации и формировании устойчивого антинаркотического мировоззрения у молодежи.

«Я хочу сегодня как врач-нарколог, психиатр рассказать, как действуют наркотики на мозг молодого человека. Очень важно беречь его смолоду, чтобы в будущем стать достойным гражданином своей страны, который приносит ей пользу. Проблема наркомании на сегодняшний день стоит остро из-за того, что на рынке появились новые препараты – синтетические наркотики, которые вызывают зависимость уже после первого приема. Кроме того, эти наркотики дают сильный галлюциногенный эффект. И много на его почве сейчас преступлений: люди выпрыгивают из окон, убивают родственников под действием галлюцинаций», - отметил спикер.

Старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области майор полиции Разия Курсанова рассказала об изменениях в антинаркотическом законодательстве, ужесточении ответственности за распространение наркотиков. Свое внимание спикер акцентировала на необходимости тесного взаимодействия в проведении первичной профилактики.

«Распространители наркотиков, понимая, что молодыми людьми очень просто манипулировать, используют соцсети для рекламы или продажи наркотиков. Практически всегда при продаже акцент делается на законность покупки таких веществ… Кроме продажи наркотиков на таких сайтах или мессенджерах распространяется информация, о том, как можно быстро и «без особого труда» заработать деньги. Таким образом, наркодилеры привлекают к сбыту наркотиков несовершеннолетних и молодежь. Основной аргумент здесь – подростков не привлекут к уголовной ответственности», - отметила Р. Курсанова, пояснив на примерах, какая на самом деле ответственность грозит всем хоть как-то причастным к реализации, рекламе и хранению наркотиков.