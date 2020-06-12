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Известный боксер, убивший своего зятя, освобожден от уголовной ответственности

12 Июня 2020 16:15
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Известный боксер, убивший своего зятя, освобожден от уголовной ответственности

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае рассмотрено судебное дело в отношении известного боксера Аслана Муканова, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

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Напомним, боксер Аслан Муканов был арестован в июле 2019 года. За убийство своего зятя на спортсмена было возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК. Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам боксер освобожден от уголовной ответственности.

Сегодня в специализированном суде по уголовным делам вынесен приговор. Суд признал его невменяемым.

«Суд постановил признать доказанным совершение Мукановым Асланом Сапаргалиевичем запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в состоянии невменяемости. Производство по уголовному делу Муканова прекратить и освободить его от уголовной ответственности на основании статьи 16 УК РК ввиду нахождения Муканова во время совершения общественно опасного деяния в состоянии невменяемости», — говорится в приговоре суда.

Аслану Муканову назначено принудительное лечение в судебно-психиатрическом стационаре Алматинской области.

Установлено, что боксер имеет хроническое психическое заболевание. Он сказал, что во время преступления не отвечал за свои действия.


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#Костанайская область   #Происшествия  
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Автор:

Балнур Кожагелди

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