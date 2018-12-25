Известный боксер рассказал о перспективах Алимханулы и Елеусинова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участник Олимпийских игр в Афинах в составе сборной Казахстана по боксу Миржан Рахимжанов поделился своим мнением о перспективах в профи Жанибека Алимханулы и Данияра Елеусинова, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В интервью YouTube-каналу Open Ring известный в прошлом боксер рассказал о специфике перехода боксеров из любителей в профи, оценил уровень Жанибека Алимханулы и посоветовал Данияру Елеусинову перенять стиль Флойда Мейвезера.

«Любительский бокс - 4-раундовый. Мы всегда начинали резво и заканчивали бой к четвертому раунду. А в Америке в профи они к четвертому раунду только разогреваются, раскачиваются, а уже потом начинают показывать все свое мастерство, реализовывают. Это не наш минус. Но, соответственно, методы подготовки отличаются. И наши боксеры, приехав в Америку, начинают полностью перестраиваться, больше работают над движением корпуса, над сближением. Им приходится полностью ломать казахстанскую школу бокса и перенимать американскую. Вот недавно приезжал в Астану Мейирим Нурсултанов, мы с ним немного поработали. Так вот он полностью изменил свой стиль», - рассказал чемпион Казахстана-2002 в весе до 48 килограммов.

По мнению Рахимжанова, у Жанибека Алимханулы есть все для большого будущего.

«У Жанибека есть все, что нужно. Он много двигается. Начинает понимать, что нужно в профи. Но пока он, на мой взгляд, сыроват для больших боев. В последнем бою Данияра Елеусинова было видно, что он тоже перестраивается. Ему бы стиль Флойда Мейвезера, и он всех порвал бы», - считает специалист.