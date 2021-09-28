Известный бизнес-тренер Радислав Гандапас выступил на Astana Media Week

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники и гости Astana Media Week приняли участие в мастер-классе известного бизнес-тренера Радислава Гандапаса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе Astana Media Week серия мастер-классов от ведущих специалистов в создании теле-, радиопроектов, руководителей новостных редакций, пресс-служб, блогеров.

Отметим, что хедлайнером в части обучающего контента выступил Радислав Гандапас – бизнес-тренер, президент Ассоциации спикеров СНГ.

В ходе мастер-класса известный бизнес-тренер поделился тем, как можно управлять своим временем, как составлять график в правильном режиме, посоветовал найти хобби.

Отметим, что мастер-класс известного тренера транслировался в виртуальном формате на экране в прямом эфире.

Напомним, Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн-, и на офлайн-площадках.

Так, в онлайн-режиме состоятся круглый стол «Документальное кино: опыт и перспективы» и конференция «Стратегия развития медиа». К обсуждениям подключатся спикеры из пяти стран.

Экспертов, медиаменеджеров, журналистов и лидеров общественного мнения соберут круглые столы «Особенности освещения острых социальных тем» и «Будущее казахоязычных издательств».





Фото: blog.radislavgandapas.com