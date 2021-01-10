Известный артист Женис Сейдуллаулы проголосовал на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК сегодня в своем избирательном участке проголосовал заслуженный деятель культуры Казахстана, певец Женис Сейдуллаулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня очень важный день для страны. Я тоже вместе со своим народом с целью внести свой вклад в это значимое политическое мероприятие отдал свой голос на выборах. Участие на выборах – гражданский долг каждого казахстанца и проявление ответственности. Поэтому всех вас приглашаю активно участвовать и сделать свой выбор. Очень надеюсь, что будут избраны действительно граждане-патриоты, которых волнует благосостояние народа, будущее страны. Пусть будет мир на нашей земле», - написал известный артист в Instagram. Напомним, сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Согласно данным, по состоянию на 12 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 28,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки.