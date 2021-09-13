Известный археолог вручил реликвию с 200-летней историей Мангистаускому музею

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Известный археолог Андрей Астафьев обнаружил крепежные винты и гвозди судна, находившегося в Каспийском море более 200 лет назад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Историческая реликвия была захоронена на берегу моря в Тупкараганском районе в местности «Түлкілі сай».

По данным археолога, судно потерпело крушение в конце ХVIII века в Каспийском море. В то время, как вода смывала деревянный детали инструмента, железные изделия продолжали оседать на дне моря. С годами, с изменением уровня моря, реликвия оказалась на суше, пока не была найдена и раскопана археологом.

Андрей Астафьев передал этот трофей в Фонд Мангистауского областного историко-краеведческого музея им. Абиша Кекилбайулы.

Это не единственный подарок археолога музею. Во время археологических раскопок в городе Каракабаке он наткнулся на пещеру, в которой нашел веревку и петли.

Очевидно, что это вещи, того же затонувшего корабля. К слову, он хорошо сохранился, даже несмотря на то, что корабль был создан век назад, поскольку находился на суше.







