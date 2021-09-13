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    20:10, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Известный археолог вручил реликвию с 200-летней историей Мангистаускому музею

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    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Известный археолог Андрей Астафьев обнаружил крепежные винты и гвозди судна, находившегося в Каспийском море более 200 лет назад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    Историческая реликвия была захоронена на берегу моря в Тупкараганском районе в местности «Түлкілі сай».

    По данным археолога, судно потерпело крушение в конце ХVIII века в Каспийском море. В то время, как вода смывала деревянный детали инструмента, железные изделия продолжали оседать на дне моря. С годами, с изменением уровня моря, реликвия оказалась на суше, пока не была найдена и раскопана археологом.

    Андрей Астафьев передал этот трофей в Фонд Мангистауского областного историко-краеведческого музея им. Абиша Кекилбайулы.

    Это не единственный подарок археолога музею. Во время археологических раскопок в городе Каракабаке он наткнулся на пещеру, в которой нашел веревку и петли.

    Очевидно, что это вещи, того же затонувшего корабля. К слову, он хорошо сохранился, даже несмотря на то, что корабль был создан век назад, поскольку находился на суше.





    Теги:
    Каспийское море Археология Общество История Казахстана Мангистауская область
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