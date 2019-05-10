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Известный антисептик попал под временный запрет в РК

10 Мая 2019 00:30 409
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Известный антисептик попал под временный запрет в РК

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом охраны общественного здоровья изданы приказы о приостановлении действия разрешительных документов в отношении кожного антисептика - борной кислоты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КООЗ Минздрава РК.

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 Комитетом на основании приказов председателя Комитета «О приостановлении действия разрешительного документа» от 25 апреля 2019 года и от 30 апреля 2019 года приостановлены действия свидетельств о государственной регистрации сроком на 3 месяца борной кислоты российских изготовителей (ЗАО «ФП «Мелиген», ООО «Рускерн», ОАО «ФЛОРА КАВКАЗА», ООО «Самарская фармацевтическая фабрика»).

Как отметили в КООЗ, решение о приостановлении действия свидетельств о госрегистрации принято, «в связи с поступившей информацией о риске здоровью человека борной кислоты, а также в связи с отзывом научных отчетов, ранее выданных филиалом «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на дезинфицирующие средства «Борная кислота».

 

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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