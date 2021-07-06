Известный американский режиссер помог снять фильм о Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана состоялась презентация фильма о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве, в съемках которого принял участие известный американский режиссер Оливер Стоун, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Г-н Оливер Стоун пояснил, что он – продюсер этого фильма, а режиссером является украинский специалист Игорь Лопатенок.

«Я провожу интервью с Президентом и являюсь продюсером. Давайте, проясним этот момент», - отметил О. Стоун.

«19 месяцев длилась работа над фильмом, мы проводили несколько сессий интервью. После этого, мы планировали экспедицию по всей стране. К сожалению, экспедиция была отменена из-за пандемии. Но это нас не остановило. Бояться инфекций нужно, но также надо делать свое дело. Я считаю, что мы создали этот фильм на пределе наших возможностей. Я считаю, что сделал одну из лучших работ в своей жизни, наверное, самую лучшую», - подчеркнул украинский режиссер.

Он назвал г-на Стоуна своим учителем.

«Я называю Оливера своим учителем, но он отказывается от этого. Он очень многое сделал для того, чтобы премьера этого фильма состоялась. Нужно задавать правильные вопросы и уметь это делать. Если планка сразу ставится высоко, то беседа уходит в совершенно высокие материи», - заключил И. Лопатенок.







