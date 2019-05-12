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Известный американский кикбоксер Дон Дракон Вилсон приедет в Атырау

12 Мая 2019 12:47 65
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Известный американский кикбоксер Дон Дракон Вилсон приедет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Знаменитый американский кикбоксер Дон Дракон Вилсон откроет в Атырау спартакиаду по каратэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД». 

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Жители Атырау записываются на селфи с кумиром 90-х, американским чемпионом мира по кикбоксингу японского происхождения Доном Драконом Вилсоном.

 

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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