Известный акушер-гинеколог скончался в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 57-м году жизни скончался известный врач, акушер-гинеколог высшей категории Василий Чесноков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагическую новость разместило на своей странице в социальной сети управление здравоохранения.

В.Чесноков помог не одной тысяче североказахстанских женщин. Его ценили за профессионализм, непредвзятость и желание помочь.

В управлении здравоохранения отметили, что он одним из первых в Северо-Казахстанской области начал проводить малоинвазивные и эндоскопические операции в сфере гинекологии. Владел всеми современными видами консервативного и оперативного методов лечения. Имел огромный опыт работы в службе акушерства и гинекологии. Благодаря его рукам на свет появилось более 10 тысяч детей.

«35 лет своей трудовой деятельности посвятил медицине. Блистательный оперирующий врач, способный в сложной ситуации молниеносно принять единственно правильное решение, позволяющее спасти жизнь пациенту. Был талантливым наставником и врачом с многолетним опытом работы. Плеяда молодых специалистов, которым после окончания вузов довелось работать с ним в одном коллективе, с теплотой вспоминают о нем как о наставнике, который охотно делился своими знаниями и опытом. Чесноков Василий Александрович прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм», - говорится в некрологе.

С 2011-го года работал в должности заведующего гинекологическим отделением многопрофильной городской больницы.

В 2019-м году награжден нагрудным знаком «Денсаулық сақтау iсiнiң үздiгi».