Известные персонажи компаний «Marvel» и «Disney» заговорили на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самые популярные герои кассовых мультипликационных блокбастеров и художественных фильмов заговорили на казахском языке в эфире национального телеканала «Qazaqstan» РТРК «Казахстан». Переводит и переозвучивает на государственный язык мультфильмы и художественные фильмы команда профессиональных специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РТРК «Казахстан».

РТРК «Казахстан» покупает права на прокат и перевод у крупнейших мировых производителей детского и развлекательного контента не впервые. На сегодняшний день к показу на государственном языке готовы следующие художественные и анимационные фильмы: «Чёрная пантера» - «Қара қабылан», «Мстители: Война бесконечности» - «Кек алушылар: шексіздік соғысы», «Человек-муравей и Оса» - «Құмырсқа адам және Сона», «В поисках Дори» - «Дориді іздеуде», «Суперсемейка 2» - «Суперотбасы 2», «Книга джунглей» - «Джунгли кітабы», «Тачки 3» - «Көліктер-3», «Большой и добрый великан» - «Мейірімді дию», «Планета сокровищ» - «Қазыналы ғаламшар», «Лис и пес» - «Түлкі мен ит», «Большое путешествие» - «Ғажайып саяхат», «Спасатели в Австралии» - «Ержүрек құтқарушылар», «Красавица и чудовище» - «Сұлу мен құбыжық», «Бэмби», «Золушка» - «Күлшеқыз», «Спящая красавица» - «Ұйқыдағы ару», «Книга джунглей» - «Джунгли кітабы», «Леди и Бродяга» - «Бикеш пен қаңғыбас».

Перевод и показ мировых кассовых фильмов и мультфильмов на казахский язык – одно из постоянных направлений работы республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». Как отмечает пресс-служба АО «РТРК «Казахстан», главная цель - дать возможность казахстанцам смотреть мировые премьеры и кассовые фильмы на родном языке. Корпорация закупает самые популярные продукты «Marvel» и «Disney». Телерадиокорпорация «Казахстан» продолжит работу по переводу мировых блокбастеров на казахский язык. В настоящий момент продолжаются переговоры с компанией «Disney» на покупку прав на прокат и перевод новых художественных и анимационных фильмов. Помимо этого, с начала года корпорация «Казахстан» начала переводить на казахский язык лучшие документальные фильмы BBC. Телевизионный контент BBC на казахском языке включен в программу передач телеканалов «Qazaqstan» и «Abai TV».

Начиная с 2012 года национальный канал «Qazaqstan» перевел около 50 фильмов из золотой и платиновой коллекции «Disney». Это самый высокий показатель среди телеканалов СНГ.

Премьерные показы художественных и анимационных фильмов от «Marvel» и «Disney» на телеканале «Qazaqstan» будут проходить каждое воскресенье в 14:00.